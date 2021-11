Qualche tifoso bianconero, osservando la cavalcata trionfale verso il Qatar della Svizzera di Murat Yakin, non ha potuto fare a meno di ipotizzarlo. «Coraggio, spregiudicatezza, carattere. Non è che per caso nei corridoi di Cornaredo il ct rossocrociato, durante il soggiorno a Lugano della selezione elvetica, ha scambiato qualche parola con Mattia Croci-Torti?». Effettivamente qualche parallelismo tra le due squadre, con le dovute proporzioni, si è intravisto. Soprattutto a livello di attitudine. «Ho assistito ad un paio di allenamenti della “Nati” per gentile concessione della federazione, ma per il resto mi sono concentrato sulla mia squadra - smentisce però il «Crus», con il suo solito sorriso -. Anche perché il lavoro non mancava di certo».

I benefici della pausa

Un lavoro svolto durante una pausa giunta invero in un momento non esattamente propizio per i bianconeri, che forse avrebbero preferito proseguire sulle ali dell’entusiasmo generato dal passaggio del turno in Coppa Svizzera ai danni dello Young Boys, seguito dal doppio successo in campionato contro Servette e Losanna. «Eppure abbiamo colto con piacere questa opportunità - rileva dal canto suo il tecnico 39.enne -. Diversi giocatori, al netto dell’onda positiva, avevano bisogno di tirare il fiato e ricaricare le batterie. Anche perché le ultime cinque giornate prima della pausa invernale si prospettano intense e complicate. Abbiamo dunque cercato di recuperare le forze, mantenendo nel contempo l’entusiasmo mostrato prima della pausa». Un elemento, però, è stato volutamente perso per strada: «L’euforia. Ho chiesto ai ragazzi di cercare un equilibrio basato sugli elementi citati in precedenza e su una forte motivazione, ma senza euforia. Non credo infatti che ci possa aiutare a fare bene. Spero invece di rivedere la splendida cornice di pubblico che ci ha spinto nei match contro i gialloneri e i granata. Vedere Cornaredo così ricolmo e festante ci ha riempiti d’orgoglio, trasmettendoci una carica pazzesca. Mi auguro che domenica possa essere lo stesso».

L’orgoglio di Celestini

L’avversario di giornata sarà il Lucerna di Fabio Celestini, penultima forza della Super League. Un match che rappresenta una sorta di rivincita tra allievo e maestro, dopo la vittoria esterna ottenuta dal primo nei confronti del secondo nello scontro diretto del 26 settembre scorso. «Come me, non credo però che Fabio abbia perso del tempo a rimuginare su questo aspetto - afferma Croci-Torti -. Penso invece che lui e il match analyst Lorenzo Guerrero, che pure conosco molto bene in quanto abbiamo lavorato insieme qui a Lugano, abbiano studiato a fondo il video della sfida della Swissporarena per evitare di ripetere la stessa prestazione».

Di una cosa il «Crus» è invece certo: «Per come conosco Celestini, so che le critiche ricevute nelle scorse settimane non lo hanno lasciato indifferente. Anzi, lo avranno spinto a dare il 150% per dimostrare che la squadra è ancora dalla sua parte e che con lui al timone è in grado di proporre un buon calcio e fare risultato. Ora hanno anche recuperato qualche infortunato di peso, dunque ci attenderà una sfida molto difficile».

Sopperire all’assenza di Bottani

A proposito di assenze, in casa bianconera si farà sentire quella di Mattia Bottani, costretto a osservare un turno di squalifica. «Per fortuna però, oltre a lui e all’acciaccato Mahmoud - che salterà verosimilmente i prossimi due incontri - non mancherà nessun altro. Senza Mattia cambiano alcune dinamiche, ma disponiamo di altri giocatori che possono far male in maniera differente». E a proposito di effettivi, Croci-Torti ha poi speso due parole anche sul mercato: «In vista della finestra invernale abbiamo identificato i ruoli in cui abbiamo bisogno di rinforzi e la società è già al lavoro. Avverto tanta ambizione e le idee della dirigenza in merito al futuro sono molto interessanti, ma è chiaro che un ruolo decisivo lo giocherà anche l’imminente votazione. Noi, dal canto nostro, pensiamo solo a raccogliere il massimo dei punti prima della pausa. A partire da domenica».

