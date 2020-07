I bianconeri hanno cominciato con il piede giusto, tant’è che al 10’ Sabbatini ha sbloccato il punteggio dopo un primo tentativo di Lavanchy. Tutto facile? Più o meno. Anzi, no. Sistemato l’assetto difensivo (fuori lo svagato Letard) il San Gallo ha costretto il Lugano sulla difensiva. E qui, incredibilmente, la squadra di Jacobacci ha commesso errori su errori. Dapprima un’ingenuità di Guidotti e il conseguente rigore dell’1-1, trasformato da Quintillà. In seguito l’1-2 di Ruiz, abile a sfruttare una diagonale mancata e, all’origine, un pressing a dir poco blando di Yao sul crossatore. Peccato, perché le intenzioni dei padroni di casa erano buone e anche nel finale di tempo sono arrivate due buone occasioni, entrambe con Lavanchy. Ma è mancata qualità, in tutti i reparti.

La ripresa, beh, è cominciata con i fuochi d’artificio. Nemmeno il tempo di accomodarsi sugli spalti e Gerndt, con un pallonetto di testa, ha trovato il 2-2 in maniera tanto furba quanto spettacolare. Subito dopo, il San Gallo con Ruiz ha nuovamente gonfiato la rete ma il VAR è intervenuto, per la gioia dei tifosi bianconeri, segnalando una posizione irregolare davanti a Baumann. Gli ospiti, però, non hanno subito nessun contraccolpo. Hanno continuato a sciorinare bel calcio tant’è che al 54’ Demirovic, con un’incornata, ha riportato in avanti i suoi. In generale, il rigore difensivo dei luganesi – tanto decantato questa stagione – è venuto a mancare. Con cuore e coraggio, almeno, i padroni di casa hanno spinto alla ricerca del 3-3. Nel finale, Jacobacci ha tentato anche la carta del cambio di modulo passando ad una difesa a quattro, con il chiaro obiettivo di spingere ancora di più. Tentativo premiato: Lungoyi, all’83’, ha trovato il break giusto e soprattutto Sabbatini in posizione avanzata; cross al bacio del capitano per Lavanchy e pareggio. Incredibile, ma vero.