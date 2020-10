«Dovremo saper rispondere alla loro aggressività» aveva dichiarato mister Jacobacci alla vigilia. Ecco: nel primo tempo il Lugano ci è riuscito solo per una decina di minuti. Tra il 15’ e il 25’, quando sono anche arrivate le uniche due fiammate bianconere. Dapprima con una ripartenza di Bottani, gestita però male sul più bello. Poi con una bella azione corale che - grazie a una sponda di Maric rimasto lì davanti - ha portato Lovric a concludere tutto solo nei 16 metri. Il risultato? Piattone destro clamorosamente fuori. Per il resto, appunto, il Sion si è fatto preferire. Per atteggiamento e qualità. L’1-0 di Grgic, caduto al 40’, è quindi stato il giusto premio per la migliore squadra in campo. Certo, Guidotti ci ha messo del suo perdendo un pallone sanguinoso sui 25 metri; il centrocampista vallesano è però stato bravo a infilare Osigwe con un colpo da biliardo. Le cose, per i bianconeri, si erano per altro complicate già prima della mezz’ora, complice l’ennesimo infortunio occorso a Bottani. E Ardaiz, entrato al suo posto, ha trascorso più tempo a terra che a dare fastidio alla muscolosa difesa avversaria. «Cambia i scarp!» l’urlo di mezza tribuna principale, all’ennesimo scivolone della punta uruguaiana, evidentemente tradito dai tacchetti. La prima metà di gara si è chiusa così, tra i mugugni dei duemila mascherati di Cornaredo.