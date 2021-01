Il Lugano è vivo come non mai. Lo dice la classifica di Super League, ma lo sottolinea altresì Olivier Custodio. Proprio lui, che di questa squadra è il cuore pulsante. Domenica, a San Gallo, il centrocampista ha raggiunto quota 50 gettoni in bianconero. «Ma spero che il mio percorso in Ticino possa protrarsi ancora a lungo».

A soli 25 anni, Custodio ha un curriculum vitae già piuttosto variegato. Dapprima la formazione e l’esplosione nel calcio che conta in Romandia, sponda Losanna. Poi la Svizzera tedesca e l’esperienza in quel di Lucerna. Ora Cornaredo, dove le basi per la maturità calcistica sembrano aver trovato terreno fertile. «Non sapevo comunque del traguardo delle cinquanta partite» ammette Olivier sorridendo. «È una meta importante e di certo non voglio fermarmi. Sono felice e orgoglioso...