Osigwe 4,5 Non ha colpe sulle tre reti subite, rischiando persino di parare il rigore di Gerndt. Nei recuperi respinge d’istinto un tentativo disperato di Havenaar, salvando capra e cavoli.

Custodio 5 Parte da centrale difensivo, poi viene avanzato per dare manforte al centrocampo. Brilla in entrambi i ruoli, confezionando pure l’assist per il gol di Lovric.

Daprelà 3,5 Si perde Sutter sul primo gol dei bernesi, e in generale litiga sia col pallone sia con le marcature. Senza Maric fatica parecchio.

Ziegler 4 Un paio di sbavature qua e là, ma per il resto garantisce la solita solidità nella sua zona di competenza, coprendo peraltro le spalle a Yuri.

Lavanchy 3,5 Vive una serata al di sotto dei suoi standard. Pasticcia con la palla tra i piedi e soffre parecchio le scorribande di Schwizer.

Sabbatini 3,5 Partita in chiaroscuro per il capitano. Segna un gol pesantissimo, ma concede anche l’ennesimo rigore evitabile. E per lunghi tratti soffre la verve del Thun.

Lovric 4 Discorso analogo a quello fatto per Sabbatini. Prova decisamente poco brillante, ma alla fine il gol partita lo firma comunque lui.

Yuri 4 È propositivo e segna un gol all’apparenza pesante. Poi però ricorda a tutti perché all’andata gli è spesso stato preferito Facchinetti, dimenticandosi Dorn sul 2-2.

Haile-Selassie 4 Terza presenza e seconda rete per il giovane rinforzo giunto da Neuchâtel. Ha ampi margini di crescita, ma promette bene.

Bottani 4,5 È incerottato, ma stringe i denti per novanta minuti. Nel momento più complicato cala dal cilindro una magia delle sue, fornendo a Sabbatini un assist al bacio per il gol del 3-2.

Celar 3,5 Dai suoi colpi di testa nascono i primi due gol bianconeri. Poi progressivamente si perde, neutralizzato da Sutter e Bürki.

Facchinetti 4,5 Entra alla grande in partita. Da un suo lancio per Bottani nasce il 3-2.

Rüegg 4 Lascia di nuovo intravedere i suoi numeri, ma servirà ancora un po’ di pazienza.

Aliseda 3,5 Fisicamente non c’è ancora.

Durrer s.v.

Croci-Torti 4,5 Il suo Lugano parte alla grande, come da lui richiesto. Poi però per lunghi tratti soffre l’organizzazione e la fisicità del Thun. Alla fine legge comunque bene il match e le sue mosse - i cambi, ma anche la conferma in campo di Bottani - gli regalano una storica semifinale.

