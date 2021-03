Kecskés 5 Partita gagliarda, condita dalla necessaria qualità in costruzione.

Maric 5 Direttore d’orchestra. Uomo gol. In una parola: leader.

Ziegler 5 Bella partita per Reto. Sicuro in marcatura e pulito con la palla fra i piedi.

Lavanchy 5 Oltre alla solita spinta, garantisce un assist al bacio per il 2-0.

Lovric 4,5 Alterna buoni spunti a piccole sviste. Offre comunque una prova discreta e in crescita rispetto alle ultime settimane.

Guerrero 4,5 Grintoso al punto giusto e presente pure in fase offensiva. Ben rientrato.

Abubakar 4 Il meno in palla del terzetto offensivo. Il sacrificio, in ogni caso, non si discute.