«È stato difficile, non lo nascondo, ma in me è nata ancor di più la voglia di far bene, per riportare il Mendrisio dove merita. Per ora tutto sta procedendo secondo i piani, ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia».

Che il Mendrisio fosse ambizioso non è certo una novità. Dopo la caduta - leggasi retrocessione della scorsa stagione - l’intento era chiarissimo: ricostruire e ripartire, il più velocemente possibile, per tornare in Prima Lega. La società ha avuto il merito di non scomporsi più di tanto e, anzi, ha lavorato forse pure meglio dell’anno passato. Il colpo dell’estate fu Tito Tarchini, calciatore d’esperienza e soprattutto un vincente. I momò al giro di boa si trovano a due punti dalla vetta occupata dal Willisau. Per raggiungere l’obiettivo stagionale la pausa ha portato in dote un attaccante di assoluto livello, quel giocatore in grado di far fare un ulteriore salto di qualità alla squadra. David Stojanov, anche lui via Bellinzona come Tarchini, centravanti che in carriera ha segnato 95 reti in 174 incontri. Con una media - tra Prima Promotion, Prima Lega e Seconda Interregionale - di un gol ogni 117 minuti. Il 28.enne sarà l’arma in più per il ritorno, un «puntero» il cui rendimento in termini realizzativi è assicurato. Le premesse per vivere un girone di ritorno da assoluti protagonisti ci sono tutti e il Mendrisio non può proprio più nascondersi: la promozione, alla luce di un’ottima rosa arricchita da un giocatore che potremmo definire fuori categoria, proprio non deve sfuggire alla formazione guidata dall’ottimo Mattia Tami.