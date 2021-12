Il 2021 calcistico non ha deluso. Inframmezzando questa maledetta pandemia con attimi di spensieratezza e financo di puro godimento. Gioia e dolore, amarezza e divertimento. Un anno pieno, sì, che merita di essere celebrato con un’ipotetica e va da sé non seriosa notte degli Oscar.

Miglior film: Nazionale

Una pellicola emozionante. Ricca di colpi di scena. E tante lacrime. Poche, pochissime quelle figlie dell’amarezza. No, in questo 2021 ancora sospeso, la Svizzera ha commosso in senso positivo. Provocando gioia e orgoglio. Prima agli Europei, teatro di una cavalcata clamorosa. Insperata, anche, se si ripensa solo alla vergogna dell’Olimpico. Sotto la guida di Vladimir Petkovic - ct entrato di diritto nella storia - la Nazionale rossocrociata ha però saputo rialzare la testa. E così è arrivata...