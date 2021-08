Un tempo, il geometra dei rossocrociati era lui. Piedi educati, cervello veloce, visione di gioco. Il talento. Johann Vogel è stato tutto questo. Da qualche anno l’ex centrocampista ha spostato le sue idee a bordo campo, da dove continua a prestare servizio alla Nazionale. Oggi guida la Under 17. Lo abbiamo incontrato.

Signor Vogel, la sua selezione è reduce da due amichevoli con i pari età dell’Italia. Quanto è stato importante ritrovare il campo dopo il lunghissimo stop imposto alle vostre attività dalla pandemia?

«In effetti abbiamo sofferto per quasi due anni. I ragazzi, soprattutto, hanno sofferto. Per loro si è trattato delle prime due partite internazionali U17, mercoledì a Lecco e oggi a Losone. In Svizzera, dunque, davanti a parenti, amici, compagni. In spogliatoio, non a caso, si respirava...