È una ferita che non si è ancora rimarginata. Nonostante, alla fine, scontrarsi a viso aperto e soffrire aveva fatto il bene della Nazionale. La notte del 16 novembre 2005, a Istanbul, la distinzione semantica tra calcio e calci venne smarrita per qualche ora di ordinaria follia. Non una partita, uno spareggio valido per qualificarsi al Mondiale dell’anno successivo, ma una battaglia che lasciò il segno nelle menti e nel fisico di diversi giocatori e migliaia di tifosi. Sì, a due giorni dalla capitale sfida contro la Turchia che vale un biglietto per gli ottavi di finale di Euro 2020, i ricordi riaffiorano. Il dolore, la paura, come pure la gioia e il sollievo. Ci attende un altro «dentro o fuori», a Baku, dove i confini nazionali cadranno per lasciare spazio a una torcida azero-turca. Allora,...