Uno dei primi casi drammatici nella storia del calcio è quello di Renato Curi, a cui è intitolato lo stadio di Perugia. Durante la partita contro la Juventus il calciatore crolla a terra dopo uno scatto. Curi morirà in ospedale il 30 ottobre 1977 per un’anomalia coronarica nota ai medici in quanto già individuata nel corso degli esami effettuati nel corso della carriera. Difficile dimenticare la morte di Marc-Vivien Foé, centrocampista di 28 anni . Durante la partita di Confederations Cup contro la Colombia, nel 2003, il calciatore del Camerun si accascia al suolo. Per lui non ci sarà nulla da fare. Sarà l’autopsia a rivelare le cause del decesso: cardiomiopatia ipertrofica. Siamo nel 2004. Il 25.enne centrocampista ungherese del Benfica cade a terra dopo aver ricevuto un cartellino giallo. I medici intervengono e iniziano un massaggio cardiaco. L’ambulanza arriverà dopo 14 lunghissimi minuti. Il decesso sarà dichiarato la sera. La causa è la fibrillazione ventricolare causata da cardiomiopatia ipertrofica. Quello di Antonio Puerta è un caso ancora fresco nella memoria di tutti. Siamo nell’agosto del 20017. Il calciatore, appena 22.enne, perde conoscenza in campo durante la partita tra Siviglia e Getafe. Viene soccorso dai medici e trasportato in ospedale, dove morirà tre giorni dopo. L’autopsia parla di displasia ventricolare destra. Indimenticabile il caso di Piermario Morosini, centrocampista del Livorno. Il 14 aprile 2012 il giocatore viene colto da un malore durante la partita contro il Pescara. Viene soccorso e trasportato in ospedale, dove morirà. Il giocatore soffriva di cardiomiopatia aritmogena. Non siamo di fronte ad un caso di morte in campo ma siamo di fronte ad una tragedia che ha scosso il mondo dello sport. Davide Astori, capitano della Fiorentina, viene trovato morto la mattina del 4 marzo 2018. Era nella sua camera di albergo. Era in trasferta con la squadra, che avrebbe dovuto affrontare l’Udinese. L’autopsia evidenzia le cause della morte: fibrillazione ventricolare.