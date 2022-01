Per le consuete urla del «Crus», ripassare più tardi. A Cornaredo, in questo 2022, non sono ancora riecheggiate. Colpa - al solito - del coronavirus, che ha costretto il Lugano a vivere il primo scorcio di preparazione invernale senza il proprio tecnico, contagiato e attualmente in isolamento. Ieri, a dirigere il primo allenamento di gruppo, è dunque stato il suo vice Cao Ortelli, affiancato dal «Prof» - il preparatore atletico Nicholas Townsend - e il tecnico del Team Ticino U21, Ludovico Moresi: «Sappiamo che in queste settimane, per far fronte a questo subdolo avversario e alle sue varianti, dovremo dimostrarci flessibili - afferma il coordinatore sportivo del club bianconero, Carlos Da Silva -. Ora è toccato a Croci-Torti e a due giocatori, ma il rischio di ulteriori contagi permane».

