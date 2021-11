Forse non è stata la partita dell’anno. Di sicuro è stata una gara folle, emozionante, di quelle che ti fanno gioire, arrabbiare e spaventare. Lo stomaco in subbuglio dal primo all’ultimo minuto. Il cuore che batte forte. No, non è stata nemmeno una sfida decisiva, quella tra Svizzera e Italia. Perché il pazzo pareggio dell’Olimpico non regala alcun biglietto anticipato per il Qatar. La qualificazione diretta, con le due squadre che restano appaiate in testa alla classifica, verrà assegnata all’ultima curva. Lunedì. Quando, tuttavia, alla formazione di Murat Yakin servirà probabilmente una goleada - o qualcosa di simile - per regolare la Bulgaria. Va da sé, sperando che gli Azzurri fatichino tremendamente anche a Belfast, contro l’Irlanda del Nord. La differenza reti, a oggi, sorride ai nostri...