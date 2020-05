Le squadre professionistiche come le società amatoriali dovrebbero potersi allenare senza restrizioni e tornare alle competizioni, davanti ad un massimo di 1.000 persone per partita, a cominciare dal 1. giugno. Lo rivela «Le Matin», secondo cui le discipline come la danza, il judo o la boxe dovranno invece pazientare un ulteriore mese. Mercoledì, il Consiglio federale dovrebbe ufficializzare la misura.