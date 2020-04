Contratti in scadenza a giugno estesi fino al termine effettivo della stagione, interventi puntuali in mancanza di accordi sui tagli agli stipendi dei giocatori, flessibilità a livello di mercato. Sì, la FIFA è scesa in campo per salvaguardare il suo prodotto. Annunciando varie misure per sostenere il calcio ai tempi del coronavirus. Bene, ma concretamente come cambierà l’orizzonte? Ne abbiamo parlato con l’avvocato Brenno Canevascini, esperto in diritto sportivo.

«Manca una base legale»

«La mossa della FIFA – spiega il nostro interlocutore – manifesta una volontà, quella di portare a termine i campionati nazionali. Nel caso dei contratti con scadenza 30 giugno è stato creato un artificio giuridico: scadranno soltanto con la fine effettiva della stagione. A mancare, però, sono le basi legali....