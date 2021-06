Nel giorno di Italia-Svizzera, un altro derby - molto meno «sentito» alle nostre latitudini - è pronto ad andare in scena. Si tratta di Finlandia-Russia, una sfida inedita nell’ambito di una grande manifestazione - quantomeno nell’era moderna - che, come ogni partita tra due Paesi confinanti, tende a far riaffiorare corsi e ricorsi storici. In questo caso non soltanto sul piano prettamente sportivo, sulla falsariga del big match tra rossocrociati ed Azzurri, bensì anche - e soprattutto - a livello politico e culturale.

La lotta per l’indipendenza

I rapporti fra Finlandia e Russia - come spesso accade tra vicini di casa - non sono mai stati idilliaci, ma al tempo stesso la storia dei due Paesi è intrecciata in maniera indissolubile. Dal 1809 al 1917 il territorio finlandese - in precedenza sotto il dominio dalla corona svedese - fu infatti controllato dall’Impero russo, finché la rivoluzione bolscevica sovverchiò il regime zarista, permettendo alla Finlandia di proclamarsi indipendente. Un atto di forza dello Stato nordico, che però fu nuovamente insidiato qualche anno più tardi, da quella che nel frattempo era diventata l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS). In piena Seconda guerra mondiale infatti, con l’intento di acquisire territori strategici in ottica militare, l’URSS entrò in conflitto con la Finlandia, iniziando quella che oggi è conosciuta come la «Guerra d’inverno». Uno scontro armato che perdurò per circa tre mesi e mezzo - tra il 30 novembre 1939 e il 13 marzo 1940 -, concludendosi con un trattato di pace che permise ai sovietici di acquisire determinate terre, confermando però l’indipendenza dei finnici.

Tutto finito? Neanche per sogno. Dal 1941 al 1944 la Finlandia tornò alla carica alleandosi con la Germania nazista per far fronte comune contro l’URSS, venendo però sconfitta nella «Guerra di continuazione». La situazione venne infine risolta con i trattati di pace siglati a Parigi nel 1947 - dopo la fine della Seconda guerra mondiale - che definirono gli attuali confini tra i due Paesi, mai più ridisegnati nemmeno durante la Guerra fredda.

Una sfida a tutto hockey

Oggi i rapporti sono evidentemente ben diversi, più aperti e distesi. Tanto che, per fare un esempio, la linea ferroviaria che collega Helsinki a San Pietroburgo - con l’introduzione del treno ad alta velocità «Allegra» - permette di viaggiare tra le due città in poco più di tre ore e mezza. Le rivalità, una volta belliche, ora vanno dunque ricercate piuttosto in ambito sportivo. Le discipline invernali, tra cui spiccano lo sci di fondo e l’hockey su ghiaccio, vedono spesso atleti provenienti dai due Paesi contendersi trofei e medaglie.

Più amato alle nostre latitudini, il disco su ghiaccio ha visto queste due Nazionali sfidarsi innumerevoli volte nei vari tornei olimpici e mondiali, anche se solo in due occasioni si sono contese la medaglia più ambita. A Calgary nel 1988, nel torneo olimpico, l’allora URSS chiuse il gironcino delle migliori squadre proprio davanti ai finnici, anticipati di un punto. Più recentemente invece, nell’ultimo atto del Mondiale di Minsk del 2014, la Russia di Viktor Tichonov surclassò la Finlandia di Pekka Rinne con un netto 5-2.

Il primo derby oltre 100 anni fa

Come detto, se sulla neve e sul ghiaccio i testa a testa sono stati molteplici, nel calcio le due Nazionali si sono affrontate soltanto cinque volte in sfide ufficiali. Due volte - andata e ritorno - nelle qualificazioni agli Europei del 1996 e ai Mondiali del 2010, nonché, e questo fu un episodio singolare, ai Giochi olimpici estivi del 1912 a Stoccolma. In quell’occasione, con la Finlandia ancora sotto il controllo dell’Impero russo, le due compagini si scontrarono nei quarti di finale. I finnici si imposero per 2-1 firmando il loro unico successo, a fronte delle successive - e più recenti - quattro sconfitte.

©CdT.ch - Riproduzione riservata