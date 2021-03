I fantasmi, alla fine, restano al Tourbillon. Insieme agli agenti di polizia, costretti a monitorare la tifoseria vallesana appostatasi minacciosamente fuori dagli spogliatoi. Il Lugano ha appena vinto il match della paura. Quello tra due squadre in crisi, alla disperata ricerca di punti e certezze. «E noi abbiamo trovato entrambi» sottolinea mister Jacobacci a fine gara, infine sereno. Addirittura la sua squadra ha - per la prima volta in stagione - totalizzato tre reti, tornando a subirne zero. Tutto in una serata. Forse la più importante. Di certo la più delicata di questo campionato. «Jaco» non a caso sorride. Mentre alla sua destra Fabio Grosso si sta prestando, probabilmente, alle ultime interviste della sua avventura in Vallese.

L’elemento di rottura

E pensare che i primi 25 minuti dei...