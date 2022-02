Brividi. Prima di paura. Poi di gioia. Per il successo ritrovato in campionato. E l’entusiasmo generato in vista dei quarti di finale di Coppa Svizzera contro il Thun. Sì, ben tornato caro Lugano. A Cornaredo, alla fine, i tre punti sono arrivati. Meritati, considerata la storia della partita e uno spessore maggiore rispetto al Lucerna. Frenare di nuovo, al cospetto del moribondo fanalino di coda della Super League, avrebbe fatto male. Tantissimo. A differenza della battuta d’arresto della settimana scorsa a Berna, i bianconeri sono invece stati bravi a ridimensionare i propri errori. Oddio, un solo errore. Commesso quando la gara sembrava già in pugno e la squadra stava andando davvero forte. A derubricare l’erroraccio fra i pali di Saipi ci ha pensato l’epifania di Haile-Selassie, provocata...