L’abbiamo chiamata «Ritorno al futuro», invero senza troppa fantasia. È una rubrica figlia dell’emergenza e, va da sé, della mancanza di eventi sportivi live (QUI TUTTE LE PUNTATE). E allora, se non possiamo vivere il presente proviamo almeno a correre indietro con la memoria. Ripescando, a questo giro, l’ultima apparizione del Bellinzona in Coppa UEFA. Riviviamo la serata dell’Ali Sami Yen contro il Galatasaray grazie agli articoli di Marcello Pelizzari, inviato a Istanbul per l’occasione.

Il Bellinzona forse non poteva scegliere scenario più bello dell’Ali Sami Yen per dire addio alla Coppa Uefa. E di certo non poteva scegliere avversario più «malleabile» del Galatasaray, che ieri sera ha mostrato soltanto una minima parte del suo immenso potenziale offensivo, limitandosi al compitino tipico delle grandi europee già sicure di passare il turno. L’inizio è stato addirittura piuttosto incoraggiante per i ticinesi: capitan Rivera e compagni hanno tenuto bene il campo, cercando di ripartire in contropiede grazie alle qualità di Sermeter, presentatosi completamente solo in area al 5’.

La traversa scheggiata da Servet di testa su corner al 16’ ha però come svegliato i padroni di casa, che da quel momento in poi hanno invaso ad ondate l’area di rigore ospite, capace di reggere l’urto fino al 24’, quando un fallo quantomeno dubbio di Wahab su Lincoln (di fatto il brasiliano è inciampato) regalava ai «leoni» un calcio di rigore, poi trasformato dal ceco Baros. Il Galatasaray, rassicurato dalla rete del vantaggio che di fatto chiudeva ogni tipo di discorso in chiave-qualificazione, ha così potuto controllare agevolmente la gara, tirando pure un po’ i cosiddetti remi in barca, mentre il Bellinzona ha cercato di fare il possibile e di limitare i danni, difendendo prima una sconfitta onorevole eppoi – grazie al «cucchiaio» del già citato Sermeter e per qualche minuto – un pareggio prestigioso: il 4-1-4-1 forse un po’ troppo abbottonato scelto da Schällibaum e, soprattutto, le difficoltà incontrate da Raso e Conti in fase difensiva non lasciavano d’altronde spazio a rimonte e/o miracoli. A questo bisogna aggiungere l’isolamento forzato cui è stato costretto Lustrinelli, impalpabile (ma non certo per colpa sua) se non in occasione dell’azione che ha portato al gol del pareggio, un’incursione in area dopo un bel passaggio in profondità risoltasi con un altro calcio di rigore. L’illusione è durata fino all’85’, quando il neoentrato Yildiz eludeva la marcatura di Diarra per insaccare la palla del definitivo 2-1. Una punizione, nonostante tutto, troppo eccessiva per una squadra che, ancora una volta, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, lottando alla pari dei giganti.

Tutti pazzi per la tifoseria turca

Che l’Ali Sami Yen si sarebbe rivelato un vero e proprio inferno di cori già si sapeva, del resto in tempi non remoti Paolo Maldini – il capitano del Milan – aveva detto che in vent’anni e passa di onorata carriera non si era mai trovato a dover giocare in un contesto così caldo. Per capire quanto sia sfrenata la passione per il calcio da queste parti, si pensi che la festa per i tifosi del club giallorosso è cominciata addirittura al di fuori delle mura, lungo le vie e viuzze che bisogna percorrere per arrivare allo stadio, un paio d’ore prima del match: al passaggio del pullman granata molti sostenitori turchi hanno salutato i giocatori con la mano bene aperta, un «cinque» che voleva suggerire il risultato finale della gara e che può essere ricondotto alla scoppola rifilata al Sion nella scorsa edizione della Coppa Uefa. Tradotto in soldoni: per le compagini svizzere la storia non può non ripetersi. È comunque all’interno e sugli spalti che il clima ha cominciato davvero a farsi rovente: non appena Rivera e compagni si sono presentati in campo per la consueta ricognizione, dalla curva sono infatti partite bordate di fischi. Gli unici a cavarse­la sono stati Kubilay Türkyilmaz, venerato come un re grazie ai suoi trascorsi con la maglia dei «leoni», e Gürkan Sermeter, visibilmente emozionato quando lo stadio ha invocato il suo nome. «Mi è venuta la pelle d’oca» ci ha confermato l’esterno a fine partita. «Il sogno di ogni bambino turco è di poter giocare un giorno in questo stadio, un impianto unico al mondo, oserei dire mitico. Tutta la mia famiglia è venuta a vedermi, mia madre ha pure pianto quando mi ha visto in campo. È stata una serata che non dimenticherò mai, anche perché abbiamo giocato alla pari di una delle migliori formazioni del calcio europeo. Per carità, ogni volta che volevano loro riuscivano a farci male, però non ho paura a dire che il Bellinzona con questa splendida avventura ha onorato il calcio svizzero. Ora l’importante sarà ricominciare da capo, prendendo quanto di buono fatto finora e cercando di ottenere quei punti lasciati per strada in campionato. Sono sicuro che il vento cambierà, questa squadra ha davvero molte qualità».

Sul pubblico ha voluto dire la sua pure il capitano, il già citato Rivera: «All’inizio siamo stati coperti di fischi, ma alla fine i tifosi turchi ci hanno riservato soltanto applausi. Non è una cosa da tutti questa, sta a significare che abbiamo fatto bene e che probabilmente avremmo meritato qualcosa in più. Le occasioni per passare addirittura in vantaggio le abbiamo avute».

Gli highlight della partita.

