Mercoledì, la UEFA ha ribadito il suo impegno ad organizzare Euro 2020 in 12 città secondo il calendario concordato la scorsa estate. Tuttavia, a causa del rapido cambiamento dei tassi di infezione e dei programmi di vaccinazione, le decisioni finali sui piani per accogliere i tifosi negli stadi non dovrebbero essere prese fino all’inizio di aprile.

«Sono lieto di unirmi alla UEFA come consulente medico per Euro 2020», ha detto Daniel Koch. «Sono convinto che lavorando a stretto contatto con tutti i partner coinvolti, troveremo le migliori soluzioni per organizzare il torneo di quest’estate in modo sicuro e protetto per tutti gli interessati e, si spera, per il maggior numero possibile di tifosi».