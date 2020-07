Caro Lugano, così non si fa. Perlomeno, non per così tanto tempo. Non contro il Thun, avversario diretto nella lotta salvezza. Dov’eri, infatti, fino al 70’. Sì, considerata l’importanza della partita ci saremmo aspettati qualcosina di più. Poco male, perché alla fine hai saputo reagire. Un’altra volta. Quando i brutti pensieri stavano oramai avendo il sopravvento. Merito di quel peperino di Lungoyi, 20 anni, e una sfacciataggine grande così. La sua intraprendenza, quando mancavano benzina e idee, ha partorito un punto importantissimo. Un passo forse fondamentale per allontanarsi definitivamente dal pantano del fondo classifica.

«Punto d’oro»

Non a caso mister Jacobacci tira un sospiro di sollievo. «Di solito un pareggio non mi soddisfa. Ma a questo giro quello strappato nel secondo tempo è un...