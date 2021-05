David Degen è il nuovo proprietario del Basilea. Nelle ore precedenti alla sfida contro il Lugano, l’ex nazionale elvetico - fino a ieri socio di minoranza del club renano - ha infatti acquistato le quote dell’azionista principale Bernhard Burgener, mettendo di fatto fine - almeno sulla carta - alle lotte intestine alla società rossoblù. Il 38.enne ha assicurato che lui stesso - in caso di bisogno - sosterrà il club a livello finanziario, affidandosi eventualmente anche a delle terze parti. Un passaggio di consegne accettato anche dalla FC Basel Holding AG, che detiene il 75% della proprietà del club. Degen ha già annunciato che rivenderà parte delle sue quote ad altri basilesi.

«Sono coscente delle responsabilità che mi sto assumendo - ha dichiarato D. Degen, dopo le firme di rito -. Ho un’idea chiara di ciò che voglio fare per riportare il Basilea dove merita, affidandomi a figure competenti e d’esperienza. Non attendetevi dei miracoli, ma vi prometto che lavoreremo sodo per avere successo in futuro». L’ex nazionale rossocrociato ha poi precisato: «Il benessere del club viene prima di ogni cosa e il FC Basilea deve tornare ad essere il vanto della nostra regione. Il lavoro non mancherà di certo, ed inizia oggi».