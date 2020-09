Il Bellinzona ha, finalmente, un nuovo allenatore. Si tratta di Davide Morandi, già tecnico di Locarno e Lugano in Challenge League. «La Direzione dell’Associazione Calcio Bellinzona – si legge nella nota diramata dal club – ha il piacere di comunicare di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al Signor Davide Morandi. Già attivo in seno al Team Ticino e in passato allenatore di Locarno e Lugano, Davide Morandi dirigerà oggi alle ore 18.30 presso lo Stadio Comunale il suo primo allenamento e siederà in panchina mercoledì in occasione della delicata trasferta di Basilea che ci vedrà opposti al FC Black Stars. La Società auspica per mister Morandi un proficuo lavoro e un futuro ricco di reciproche soddisfazioni».