Quando ha annunciato il suo addio alla Roma, Daniele De Rossi aveva detto in conferenza stampa che sarebbe tornato a vedere la sua squadra del cuore sugli spalti insieme ai tifosi. Detto, fatto. De Rossi ha seguito il derby in Curva Sud. Peccato che nessuno lo abbia riconosciuto. In un video postato su Instagram dalla moglie, l’attrice Sarah Felberbaum, si vede il travestimento del campione, che ha così potuto seguire la partita in incognito.