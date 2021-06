Chi è Thyago Rodrigo De Souza, uno dei nuovi amministratori del FC Lugano? A raccontarcelo, dopo giorni di speculazioni e misteri, è il diretto interessato. «Dopo averne discusso con Leonid Novoselskiy, abbiamo ritenuto opportuno fare chiarezza» ci spiega l’italo-brasiliano. Per giorni, in effetti, il passaggio di consegne alla testa del club bianconero è stato avvolto nella nebbia. Due nomi e poco più: De Souza, appunto, e Giammarco Valbusa. A raccogliere il testimone da Angelo Renzetti, attualmente ancora presidente, sono stati loro. Accomunati dall’esperienza del Sona Calcio, serie D italiana e, appunto, dal ponte creato dal socio di minoranza. «Ho incontrato per la prima volta Novoselskiy due mesi fa» indica De Souza. «Sono bastate 3 ore per entrare in sintonia e iniziare a immaginare un...