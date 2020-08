Dennis Hediger e il tonfo del Thun: «È dura, ma la vita va avanti»

«La vita va avanti». Parola di (ex) capitano. Dennis Hediger è un monumento. Per certi versi, è il Thun: 284 partite, 14 gol e chissà quanti chilometri con la maglia biancorossa. Non è facile essere un tifoso, lassù nell’Oberland bernese. Prima il ritiro del centrocampista, annunciato a giugno dopo un lunghissimo calvario fisico. Ora la retrocessione, amara se non amarissima. «Ma le due cose – prosegue il muscoloso Hediger – non sono legate».

Non lo sono, già. Eppure, all’indomani dello spareggio contro il Vaduz a prevalere è l’incredulità. Oltre, va da sé, a sconforto e appunto tristezza. «È una grossa delusione, sì» prosegue Dennis. «A maggior ragione se pensiamo che il club rappresenta un popolo e una regione. Tanti, qui, sono legatissimi al Thun. Al punto da mettersi a disposizione il giorno...