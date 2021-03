Crisi. Citiamo dal vocabolario: «Stato di forte perturbazione nella vita di un individuo o di un gruppo di individui, con effetti più o meno gravi». O ancora: «Situazione di grave difficoltà». Sì, i numeri attuali del Lugano purtroppo non suggeriscono altro. E se alla sostanza statistica ci aggiungiamo la forma - vedasi la desolante controprestazione di Losanna -, ecco che per descrivere il momento dei bianconeri resta un solo termine. Le cifre, dicevamo, sono impietose. Una vittoria nelle ultime quattordici partite, tre sconfitte nel giro di due settimane e una classifica diventata d’improvviso scomoda. Al netto della magra figura rimediata domenica alla Tuilière, a preoccupare è però il trend del 2021. Una tendenza che vede la squadra di Maurizio Jacobacci in ambasce. Come nessun altro in...