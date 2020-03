Non tutti i calciatori svizzeri sono fermi a causa dell’emergenza coronavirus. Uno su tutti: Eren Derdiyok, già obiettivo di mercato del Lugano a gennaio. L’ex Basilea ha segnato una rete nel successo della sua squadra, il Pakhtakor di Tashkent, contro il Metallurg Bekabad. Si giocava per la terza giornata del campionato uzbeko e il Pakhtakor ha vinto 4-1. 31 anni, Derdiyok è arrivato a Tashkent dopo un’esperienza in chiaroscuro in Turchia, al Göztepe. Con 9 punti in 3 partite, il Pakhtakor è primo in classifica assieme al Nasaf Qarshi.