Dieci anni fa, di questi tempi, Bellinzona sognava. In città, per le strade o al bancone, non si discuteva d’altro. La bruciante retrocessione in Challenge League, maturata solo qualche mese prima, non era più fonte di preoccupazione, men che meno di rabbia. L’innesto di uno dei giocatori più prestigiosi del Paese aveva cambiato le coordinate sportive del club e, di riflesso, riempito i cuori dei tifosi granata. Cancellando i rancori e, appunto, alimentando le fantasie. Sì, era tutto vero: il 4 ottobre del 2011 l’ACB aveva annunciato l’arrivo di sua maestà Hakan Yakin. Pazzesco. Inimmaginabile, anche. In sintesi: il colpo di mercato più clamoroso dell’ultimo decennio. Il progetto e la visione dell’allora presidente Gabriele Giulini avevano convinto l’ex trequartista della Nazionale. Basti ricordare...