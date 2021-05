Circa 10 mila persone hanno celebrato ieri sera a Lucerna la vittoria del club calcistico locale in Coppa Svizzera. Stando alla polizia, le restrizioni sanitarie non sono state rispettate, ma la festa si è svolta senza incidenti. Già durante partita, vinta per 3 a 1 contro il FC San Gallo, circa 800 supporter si erano riuniti al Vögelgärtli, ha precisato la polizia cantonale in una nota. Nonostante le misure sanitarie in vigore, le forze dell’ordine hanno tollerato la folla, d’intesa con le autorità della città di Lucerna. Dopo il fischio finale, sempre più gente è affluita verso il Vögeligärtli. Alle 18.30 c’era già circa 5 mila persone, stando alla polizia. La folla si è poi spostata verso lo stadio dell’Allmend, dove circa 10 mila persone hanno accolto la squadra con una festa spontanea. Durante i festeggiamenti, le regole sanitarie, quali il porto della mascherina, la distanza minima di 1,5 metri tra le persone e la ripartizione della folla in gruppi di al massimo 15 persone non sono state rispettate, ha aggiunto la polizia. La festa si è tuttavia svolta nella calma. Più tardi nella notte, si sono verificate alcune piccole risse e vie di fatto tra i tifosi a causa del consumo eccessivo di alcol. In questi casi, la polizia è allora intervenuta immediatamente.