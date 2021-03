Ogni squadra che si rispetti, solitamente, può contare su elementi che - al contrario di giocatori e allenatore - godono di meno attenzione mediatica. Figure che, pur non essendo costantemente sotto i riflettori, svolgono un lavoro vitale per il funzionamento del gruppo. Uno di questi personaggi, in casa Svizzera U21, è il team manager Amadeo Duarte. In carica da ormai tre anni, lo svizzero-uruguaiano ha seguito in prima persona l’ascesa di Mauro Lustrinelli e della sua squadra: «Circa una settimana dopo che ho cominciato a lavorare per la federazione svizzera (ASF), Mauro è stato nominato allenatore ad interim della selezione U21 - ci confida -. Dunque ho potuto vivere insieme a lui la cavalcata verso gli attuali Europei, fin dalla sua genesi».

Qualcosa in cui identificarsi

Un percorso che,...