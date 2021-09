Il Lione, in un primo momento, aveva deciso di non convocare Shaqiri poiché – al ritorno in Francia – il giocatore avrebbe dovuto fare la quarantena. E questo perché non ha completato il suo ciclo vaccinale. Il nazionale elvetico, in effetti, si è sottoposto solo alla prima dose per ora, mentre la sua prima infezione risale all’ottobre 2020.