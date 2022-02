Diverse spie accese e un gruppo da scuotere

Per anni - sì, anni, non mesi - il San Gallo è stato l’avversario preferito del Lugano. E pure di Numa Lavanchy, che contro i biancoverdi ha realizzato qualcosa come 4 gol e 4 assist in otto incontri. Ecco perché lo spettacolo osservato sabato sera a Cornaredo - a livello di collettivo come pure di singoli - ha inevitabilmente acceso qualche spia sul cruscotto bianconero. Un falso allarme? Sì, no, forse. Di certo una prestazione, o meglio un momento, che non vanno presi sotto gamba. Senza cedere agli isterismi e ai giudizi frettolosi. Spazio all’obiettività, dunque. Che nei numeri, spesso, trova i migliori alleati. Quelli del Lugano non mentono. Anzi, confermano un evidente calo di rendimento. Da bilanciare, tuttavia, con una classifica che rimane solida e l’accesso alle semifinali di Coppa...