Johan Djourou ha deciso di fare causa al Sion per danni morali e alla reputazione dopo il licenziamento in tronco avvenuto lo scorso 19 marzo. Ne ha dato notizia il quotidiano vallesano «Le Nouvelliste», aggiungendo che l’ex Arsenal devolverà l’eventuale risarcimento qualora vincesse in tribunale. «Non voglio ottenere denaro, né farmi reintegrare in squadra» ha detto Djourou. «Il mio obiettivo è riparare al danno causatomi da questa vicenda». Oltre al licenziamento, Djourou aveva subito l’invettiva del presidente Christian Constantin. Quest’ultimo aveva accusato i giocatori che non avevano accettato la misura del lavoro ridotto di non aver mostrato alcuna sensibilità nei confronti del club in un momento delicato. L’ex nazionale rossocrociato, per contro, punta il dito contro la dirigenza accusandola di scarsa comunicazione e di aver esposto male i fatti al pubblico. «Un datore di lavore non può sfruttare questa situazione per imporre ai propri dipendenti il lavoro ridotto in meno di 24 ore» ha concluso Djourou.