La stagione 2021/2022 sarà la prima, da tanti anni a questa parte, che non vedrà scendere in campo Johan Djourou. Il 34.enne elvetico, come preannunciato in un’intervista rilasciata al Blick e poi successivamente confermato con un video sul proprio profilo Instagram, ha infatti deciso di porre fine alla sua carriera da giocatore professionista. Dopo 17 anni in diversi club - l’ultimo dei quali trascorso in Danimarca, tra le fila del Nordsjaelland - il ginevrino ha dunque ritenuto che fosse giunto il momento di fermarsi.

Formatosi nell’Etoile Carouge e partito nel 2003 - a 16 anni - alla volta di Londra, per accettare l’offerta giunta dall’Arsenal, Djourou ha vissuto fin da giovane una carriera ad alti livelli, che gli ha permesso di vestire a 76 riprese anche la maglia della nazionale rossocrociata. Dal 2013, dopo aver salutato la compagine inglese a dieci anni di distanza dal suo arrivo, il difensore romando ha militato per quattro stagioni in Bundeliga, vestendo le maglie di Hannover e Amburgo. In seguito, dopo due piccole parentesi in Turchia (Antalyaspor) e Italia (SPAL), Djourou ha poi fatto ritorno in patria nel 2020, vestendo le maglie di Sion e Neuchâtel Xamax. Lo scorso mese di ottobre aveva infine deciso di volare in Danimarca, accettando l’offerta giunta dal già citato Nordsjaelland.