Ci siamo. Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Domani, martedì, alle 14.30, l’Associazione svizzera di football (ASF) si esprimerà in merito al futuro del commissario tecnico della selezione maggiore, ovvero Vladimir Petkovic. Dopo mesi e mesi di speculazioni, polemiche, dico-non-dico e via discorrendo, l’ASF farà una volta per tutte chiarezza. Ricordiamo che l’attuale contratto di «Vlado» scadrà dopo gli Europei itineranti di giugno e luglio. E secondo il «Blick» e l’ATS-Keystone è ormai certo il rinnovo biennale (finanziariamente succoso) della collaborazione tra il ct e la Federcalcio elvetica.