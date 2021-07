I tifosi dell’Italia conoscono bene la sensazione. Perché in tanti, dopo la parata decisiva ai rigori contro l’Inghilterra, nella finale di Euro 2020, si sono chiesti e hanno chiesto: «Ma è finita?». A giudicare dalla sua reazione, era forte, anzi fortissimo il sospetto che anche Gianluigi Donnarumma – il portiere degli Azzurri – non avesse compreso il valore del suo intervento. A distanza di giorni, è lo stesso numero uno dell’Italia ad ammettere che, lì per lì, non aveva capito di avere appena vinto gli Europei. «Non avevo capito che avevamo vinto» ha raccontato, sorridendo, a Sky Sport.