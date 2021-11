Sono trascorsi 29 anni. Poco più. Un’eternità, sportivamente parlando. Da allora, la Svizzera non fa risultato in Italia. Di più: il 14 ottobre del 1992 coincise pure con l’ultima rete rossocrociata in casa degli Azzurri. La firma? Quella di sua maestà Stéphane Chapuisat. L’attaccante forse più amato della storia della Nazionale fu tra gli artefici di un’illusione. A Cagliari, contro la selezione guidata da Arrigo Sacchi. Ricordate? I tre minuti di ordinaria follia, tra il 17’ e il 20’, e poi quelli drammatici, allo scadere. Da un lato gli abbagli di Luca Marchegiani, ad apparecchiare il vantaggio di Christophe Orel e – appunto – l’allungo clamoroso di «Chappi», 23 anni e il calcio nel sangue. Dall’altro l’erroraccio di Andy Egli, che spianò la strada alla rimonta italiana. Per Bruno Pizzul,...