A osservarlo così, un po’ superficialmente, il gruppo C non sembra promettere scintille. Anzi. Al cospetto di gironi come quello composto da Francia, Portogallo, Germania e Ungheria, c’è di che arrossire. Eppure il fascino del torneo può nascondersi anche nelle pieghe di un Olanda-Austria o Ucraina-Macedonia del Nord. Eccole le quattro squadre che si affronteranno tra Amsterdam e Bucarest. E tutte, per una ragione o per l’altra, meritano particolare attenzione. I favori dei pronostici, va da sé, dicono Olanda. Ma come? La nazionale che ha bucato clamorosamente sia gli ultimi Mondiali, sia l’Europeo disputato in Francia nel 2016? Okay, lo scetticismo è comprensibile. Proprio la voglia di rivalsa degli Oranje potrebbe e dovrebbe tuttavia trasformarsi in un’arma in più. Il resto spetta a una generazioni di talenti, che da 24 mesi a questa parte sta mostrando buone cose. Le qualificazioni all’Europeo hanno visto gli olandesi battagliare fino all’ultimo con la Germania. Mentre nelle passate due edizioni di Nations League, è arrivata una Final Four - persa sul più bello contro il Portogallo - e un secondo posto nel girone vinto dall’Italia.

A rilanciare la squadra, dopo la traversata nel deserto del periodo 2015-2018, è stato Ronald Koeman. Un’istituzione in patria, che dodici mesi fa ha però deciso di accettare la chiamata del Barcellona. Ovvio. A succedergli è così stato un altro simbolo del calcio olandese: Frank De Boer. Sul suo conto pesano i fallimenti all’Inter e al Crystal Palace, mentre alla guida del «suo» Ajax l’ex difensore aveva conquistato quattro titoli. Ora lo attende un’altra sfida: rilanciare la nazionale e, con lei, affermarsi definitivamente come allenatore. Orfano di uno dei difensori più forti al mondo, l’infortunato Virgil Van Dijk (Liverpool), De Boer farà affidamento sul centrale della Juventus Matthijs de Ligt. Ma anche e soprattutto sulla freschezza e l’entusiasmo del centrocampista del Barcellona Frenkie De Jong.

I campioni ucraini

Da un ex campione all’altro, Andriy Shevchenko cercherà di portare più lontano possibile l’Ucraina. Forse la più accreditata per il secondo posto del girone. Sulla stella della compagine non si discute: Ruslan Malinovskyi è infatti reduce da una stagione da incorniciare con l’Atalanta. La qualità, ad ogni modo, non fa difetto altresì ad altri reparti. Basti pensare alla corsia sinistra (o alla mediana), dove giostrerà Oleksander Zinchenko, fresco finalista della Champions con il Manchester City. L’ultimo grande appuntamento al quale ha preso parte l’Ucraina è stato l’Europeo del 2016. Una partecipazione invero anonima, conclusasi con la fase a gironi e addirittura l’ultimo match ancora da giocare. Di recente la banda di «Sheva» ha al contrario convinto. E la Svizzera ne sa qualcosa. Lo scorso autunno, a Leopoli, l’esordio nella Lega A di Nations League aveva premiato i nostri avversari: un 2-1 figlio della concretezza e delle reti del citato Zinchenko e di Yarmolenko. Il ritorno, con il famoso «caso tamponi» che aveva travolto la federazione ucraina, si era invece risolto con la vittoria a tavolino dei rossocrociati.

«Gianni» Alioski corre con la Macedonia, l’Austria se la gioca

Per i tifosi del Lugano, questo sarà un grande Europeo. Dell’Ungheria di Kecskés e Holender vi parleremo nell’ultima puntata. Il gruppo C, invece, potrebbe portare la firma di Ezgjan «Gianni» Alioski. Dopo aver infiammato Cornaredo con le sue magie, l’esterno ossigenato del Leeds cercherà di trascinare anche la Macedonia del Nord. L’emozione, in casa balcanica, è alle stelle. Quello alle porte, in effetti, sarà il primo grande torneo per la nazionale nata dalle macerie dell’ex Jugoslavia. Un traguardo strappato con l’orgoglio negli spareggi giocati lo scorso autunno, a discapito di Kosovo (battuto in semifinale) e Georgia (finale).

Detto di Alioski, spetterà comunque all’eterno Goran Pandev - l’uomo dei record - prendere per mano i compagni. Nessuno può vantare tante presenze (114) e un bottino così importante di reti (36). E a 37 anni, il capitano della Macedonia del Nord vuole ancora stupire.

Tanta Bundesliga, un galactico

Di anni, David Alaba ne ha invece 28. Il leader dell’Austria è lui. Lasciato il Bayern Monaco per abbracciare il Real Madrid, il laterale condurrà all’Euro una squadra piuttosto quadrata. Una squadra che presenta sicuramente meno qualità di Olanda e Ucraina, ma non per questo parte battuta. Incapace sin qui di superare l’ostacolo della fase a giorni - ci aveva provato nel 2008 nella rassegna organizzata con la Svizzera e nel 2016 -, la nazionale allenata da Franco Foda punta a migliorarsi. Difficile che la promessa mancata Marko Arnautovic - vicino al Bologna dopo l’esperienza cinese allo Shanghai - riesca a garantire reti su reti. L’esperienza maturata in Bundesliga da buona parte dei suoi elementi - fra cui il jolly offensivo classe ‘99 Christian Baumgartner - rappresenta però il punto di forza della formazione austriaca.

