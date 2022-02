Oggi, per la prima volta, Milton Valenzuela si è allenato con il Lugano. Lo stesso, al suo fianco, hanno fatto Numa Lavanchy e Olivier Custodio. L’avventura in bianconero del neoacquisto argentino è appena cominciata. Quella dei due vodesi, invece, si concluderà fra una manciata di mesi. «E al proposito, rispetto al comunicato rilasciato dalla società, vi è poco da aggiungere - afferma il terzino destro, che al contrario del centrocampista ha accettato di tornare sul suo mancato rinnovo -. Non è stato trovato un accordo tra le parti. Nel calcio, a volte, succede».

Non è una questione di soldi

Poche, scarne parole. Seguite da una manciata d’altre. Che, almeno per quanto concerne Lavanchy, permettono di fare un pizzico di chiarezza in più sui motivi che si celano dietro al suo addio. «Preferisco...