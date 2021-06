Com’è stato possibile? La domanda è sulla bocca di tutti. E non solo in Svizzera. Com’è stato possibile mandare a casa i campioni del mondo, risorgendo dagli abissi? Non solo la partita giocata a Bucarest aveva conosciuto uno sviluppo drammatico e beffardo. Ma è soprattutto alla vigilia - volendo allargare lo spettro - che le premesse per un’impresa sembravano tutto fuorché date. Al netto della magia e dell’imprevedibilità che amano dettare i ritmi della storia del calcio, vi sono dunque delle motivazioni e dei dettagli da ricercare in profondità. Nello spogliatoio rossocrociato e, al contempo, lungo un percorso che in poco più di due settimane è passato dall’incertezza figlia dell’oscurità alla luce dello zenit. Sì, è tutto vero, la Nazionale tornerà a giocarsi un quarto di finale di un grande...