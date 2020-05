Sarebbero 41 le morti registrate nel mese successivo e collegabili alla partita di Champions giocata l’11 marzo tra Liverpool e Atletico Madrid, in una Spagna già in piena emergenza pandemica. Il tragico bilancio è il risultato di uno studio condotto per conto del servizio sanitario britannico dal gruppo di ricerca Edge Health. La partita di ritorno degli ottavi sarebbe stata una «bomba» virologica, ha riferito il Sunday Times. Sono stati infatti 52 mila gli spettatori presenti, 3 mila dei quali provenivano dalla capitale spagnola, dove vigeva già un blocco parziale delle attività.

La partita tra Liverpool e Atletico era già finita nel mirino insieme ad Atalanta-Valencia come possibile focolaio diffusione del coronavirus, anche perché si stima che in quel momento ci fossero già 640 mila positivi in Spagna e 100 mila in Gran Bretagna. I due Paesi, oggi, sono sul podio europeo in termini di contagi: la Gran Bretagna ne conta infatti 261 mila, mentre in Spagna se ne sfiorano 236 mila, l’Italia è al terzo posto con 230 mila positivi.