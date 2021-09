È più grave del previsto l’infortunio subito da Granit Xhaka. L’Arsenal ha aggiornato lo stato di salute del suo giocatore all’indomani degli esami medici. Ebbene, se da un lato è stato confermato lo strappo del legamento interno del ginocchio destro, dall’altro i tempi di recupero saranno più lunghi del previsto. Non 6-8 settimane, ma ben 3 mesi. Con tanti saluti alle ultime sfide della Nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022. Xhaka salterà gli incontri imminenti contro Irlanda del Nord e Lituania, così come la finestra di novembre e dunque le sfide con Italia e Bulgaria.

Tutto qui? Purtroppo no. Perché il ct Murak Yakin non potrà convocare nemmeno Haris Seferovic. Come riferito dal Blick, l’attaccante del Benfica è alle prese con uno strappo al polpaccio destro e non potrà dunque essere a disposizione per i prossimi due impegni a Ginevra e Vilnius.