Seconda vittoria consecutiva per il Lugano. Dopo quella casalinga con il Servette, ecco il 2-1 al Letzigrund contro il Grasshopper. Un successo sofferto e preziosissimo, che porta i bianconeri a due soli punti dal terzo posto occupato dal Basilea.

Croci-Torti aveva previsto una partita di difficile gestione e aveva ragione. Se infatti i suoi uomini hanno tranquillamente controllato i primi 45 minuti del match, così non è stato nel secondo tempo. Dopo il fischio d’inizio, il Lugano ha subito mostrato un gioco più spumeggiante e lucido rispetto a quello delle cavallette, questo nonostante l’errore di Custodio che al 13’, completamente solo sul secondo palo, manca clamorosamente l’impatto con la sfera davanti a Moreira.

Il GC dal canto suo propone poco e sbaglia tanto. Contini deve dunque cambiare qualcosa e lo fa ad inizio ripresa effettuando una doppia sostituzione: Momoh per Bonatini e Lenjani per un Jordao decisamente sottotono. Cambi azzeccati che portano le cavallette a gestire meglio tutti i seguenti 45 minuti col Lugano che fatica e soffre. Un contropiede bianconero al minuto 71 accende però improvvisamente Celar che sigla il momentaneo 2-0. Il Lugano però continua a essere in affanno e il GC ne approfitta con Sène che piazza il 2-1 svettando su tutti al 76’ su corner di Lenjani.