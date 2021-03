Il Chiasso è vivo e vegeto e la sofferta, ma meritata, vittoria contro l’ambizioso Aarau ne è la prova inconfutabile. Sì, perché dopo l’immeritata sconfitta della Maladière, non era evidente trovare il pronto riscatto contro i solidi argoviesi, in serie positiva da quattro giornate e sempre in corsa per lo spareggio-promozione. E nella partita che potrebbe davvero aver rilanciato notevolmente le possibilità di rimonta dei rossoblù, grazie anche alla sconfitta dello Xamax e Wil, l’eroe di serata è risultato Bnou Marzouk, autore di una splendida doppietta realizzata nei primi minuti delle due frazioni di gioco. Dapprima, quando il tabellone elettronico del Riva IV segnava il quarto minuto, grazie ad un preciso tocco ravvicinato su invito dalla destra del funambolico Bahloul, sfuggito alla guardia di Giger in un ubricante slalom nei pressi della linea di fondo, quindi, dopo appena tre minuti dall’inizio della ripresa, con un astuto tocco effettuato con la punta dello scarpino destro, direttamente sul lunghissimo rinvio di Safarikas, dopo aver bruciato sul tempo Bergsma e Thiesson. Una splendida doppietta, quella dell’attaccante franco-marocchino, che ripaga il giocatore di tutti gli sforzi profusi per tornare ai suoi abituali standard, dopo il terribile infortunio patito un anno e mezzo fa a Vaduz. Ed il capitano rossoblù, tornato in squadra nell’ultimo spezzone della sfortunata sfida di martedì, commenta così l’importantissima vittoria: «Siamo stati bravi a sfruttare due ripartenze e nel sofferto secondo tempo siamo stati bravi a resistere alla loro pressione. Non era facile, perché dopo la grande prova mal ripagata a Neuchâtel, la delusione era grande tra di noi. Soprattutto dopo la beffa di quel rigore inesistente fischiato contro Hajrizi. Però noi siamo uniti e sappiamo di essere una buona squadra ed ora dobbiamo proseguire così, giocando con il coltello tra i denti. A cominciare dalla sfida di Coppa contro il Lucerna, poi penseremo alla trasferta della Pontaise contro lo Stade Losanna». Pienamente soddisfatto anche Mister Baldo Raineri, che mette l’accento sulla forza dell’Aarau: «Abbiamo meritato di vincere contro una squadra che vanta il miglior attacco della lega cadetta e che può contare su giocatori importanti. Non era facile a tre giorni dalla sfida di Neuchâtel. I miei ragazzi erano concentratissimi e – per una volta – sono stati anche fortunati, in occasione del calcio di rigore calciato sulla traversa da Schneider. Ma la fortuna va cercata e questa sera tutti hanno contribuito all’importantissimo successo, salutare anche in vista della sfida di mercoledì contro il Lucerna, alla quale tutti, dai giocatori, allo staff, tecnico e alla società, tengono moltissimo. Questa sera ho tenuto a riposo Morganella, mentre Maccoppi ha dovuto lasciare il campo perché ha accusato qualche problemino alla schiena. Ma lui come Michel ci saranno mercoledì».