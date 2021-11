A parlare, come sempre, sarà il campo. Il coraggio degli uni e degli altri. La giocata del grande campione. L’errore. Un episodio imprevedibile. Italia-Svizzera, nel frattempo, si è già giocata a parole. In anticipo sul destino. «È la partita più importante, la partita dell’anno» ha dichiarato il ct azzurro Roberto Mancini, facendo leva sull’orgoglio nazionale. «È una grande gara, per grandi calciatori» ha rettificato il tecnico rossocrociato Murat Yakin, preparando il terreno ai suoi uomini. E lo spauracchio dell’ultima, fallimentare campagna mondiale? Aleggerà, come si sussurra un po’ morbosamente, sull’Olimpico e gli italiani? Oppure il 2021, con i suoi fasti continentali, ha ripulito completamente l’aria della capitale? L’attesa cresce. Si mischia ai ricordi di una notte romana. Tragica, sportivamente parlando, per la Svizzera. Magica, e non c’è assolutamente bisogno di canticchiare, per l’Italia. «Sì, il 16 giugno scorso abbiamo vissuto una brutta serata» riconosce Xherdan Shaqiri, di nuovo capitano elvetico in assenza di Granit Xhaka. «Ad attenderci è però un’altra partita, che affrontiamo con uno spirito diverso e pure con un nuovo allenatore».

«Scordiamoci Basilea»

Un allenatore che, fra l’altro, l’Italia l’ha già irretita. In settembre, in occasione della prima delle due sfide valide per Qatar 2022. Uno zero a zero, quello del St. Jakob, che ha contribuito ad apparecchiare nel miglior dei modi la gara di domani sera all’Olimpico. «Ma ispirarci a quel pareggio non basterà» avverte Yakin. Per poi proseguire: «Non basterà nemmeno scendere in campo pensando solo a difenderci. Sarebbe fatale. No, occasioni e risultato andranno cercati proattivamente. Di fronte a noi avremo i campioni d’Europa e, infortunati o meno, dobbiamo rallegrarci di poter vivere un incontro del genere. Chi è presente sta bene e deve vivere questo match come uno stimolo pazzesco. E con fiducia in se stesso». La fiducia della formazione di Mancini, al contrario, andrà intaccata minuto dopo minuto. «Aggrapparci a quanto accaduto 3-4 anni fa al nostro avversario, tuttavia, non avrebbe senso» sottolinea sempre il ct della Nazionale. Poco importa, insomma, se Svezia e Svizzera vengono talvolta confuse. «Il fantasma degli Azzurri dovremo essere noi. Con la nostra prestazione» afferma con forza «Muri».

Okafor in pole position?

Mancini, quando afferma che «la Svizzera vorrà giocarsela», potrebbe quindi aver ragione. Prendete l’undici titolare rossocrociato. «Rispetto alla partita di Basilea, banalmente, ho a disposizione giocatori differenti» indica Yakin, che potrebbe - a sorpresa, ma neanche tanto - rinunciare a un attaccante di ruolo. A Mario Gavranovic. Il suo posto verrebbe così preso dall’uomo del momento, Noah Okafor, elemento instabile di un tridente completato da Shaqiri e Renato Steffen. E a riprova degli intenti costruttivi, in regia non è da escludere la conferma di Fabian Frei e delle sue geometrie. «Ognuno dovrà dare il massimo» evidenza lo stesso Shaqiri: «Gli assenti? Gli infortuni fanno parte del calcio. Non dobbiamo pensarci. Anzi, diversi elementi avranno la possibilità di sfruttare una chance enorme». XS, facendo eco e scherzando a più riprese con il proprio allenatore, promette che la Svizzera «ha un piano». Prima di cedere e giocare a sua volta il match a parole. «Quella con l’Italia non è l’ultima partita del girone. Non per forza sarà decisiva. Però sì, forse è la partita dell’anno».

