Si vorrebbe festeggiare tutta la notte. Perdersi in un abbraccio infinito. I giocatori, con i tifosi e di riflesso il Paese intero. Che gode, da pazzi, per l’impresa firmata dalla Svizzera negli ottavi di finale di Euro 2020. Perciò, ribadiamo, ci si vorrebbe lasciare andare. Buttare fuori tutto. Come quando la vita ti riserva i momenti più belli ed emozionanti. E invece, battendo la Francia, i rossocrociati si sono concessi il lusso di rimanere nel torneo. Di disputare un’altra partita. Contro la Spagna, venerdì, a San Pietroburgo. Pazzesco, lo scriviamo di nuovo. La Svizzera ha messo le mani sui quarti di finale, quando tutti (o quasi) credevano che l’unico volo da prendere fosse quello per Kloten. «Una volta ancora, ci siamo rialzati» afferma, praticamente svuotato, Vladimir Petkovic. «È successo tante volte da quando alleno questa squadra. Con la Francia è accaduto di nuovo. Non solo. Percepisco, negli sguardi dei giocatori, la voglia di credere in qualcosa di più grande». Sì, dopo una partita del genere, porsi limiti non avrebbe senso. Abbiamo battuto i campioni del mondo in carica. E lo abbiamo fatto con merito. «È stato fin troppo emozionante» afferma sorridendo il commissario tecnico. «E no, sotto per 3-1, non immaginavo di poter raddrizzare la sfida in quel modo. Tutti hanno dato il 120%. Ma se abbiamo scritto la storia, è perché abbiamo fatto molto più di questo». Ad attenderci, dicevamo, c’è la Spagna. E in Russia «Vlado» non potrà contare sul suo capitano, magistrale contro i transalpini. «È vero, ci dovremo riorganizzare. Ma non sono preoccupato. Ripeto: questa Nazionale ha gli attributi e dopo aver riposato sarà pronta a guardare negli occhi pure gli iberici». Granit paga a caro prezzo una parola di troppo, rivolta all’arbitro Rapallini e tramutatasi nel secondo cartellino giallo nella competizione, sinonimo di squalifica. «Ma ho piena fiducia nei miei compagni. Sono certo che ripeteranno la grande prestazione di questa sera. E poi, a Londra, tornerò a dare il mio contributo. Il valore del successo sulla Francia? Abbiamo subito tante critiche in questi anni. Vi assicuro, però, che l’obiettivo di ogni giocatore - dal primo all’ultimo - è sempre stato quello di rendere fiera la nazione. E oggi fieri credo che possiamo esserlo tutti». Di certo Haris Seferovic, autore di una doppietta bella e pesante come un macigno sull’economia del match, non sta nella pelle: «Non m’importa chi sfideremo. È un torneo. E abbiamo dimostrato che possiamo vincere contro qualsiasi squadra». A chiudere la porta in faccia a Mbappé e compagni è stato Yann Sommer, eroe nazionale da qui all’eternità. «Abbiamo fatto qualcosa di incredibile, d’immenso» afferma il portiere elvetico. «In campo ho visto una squadra capace di ragionare con la testa ma, quando necessario, di metterci tanto, tantissimo cuore. Il rigore parato a Mbappé? Mi sono fatto un film in testa, poco prima che calciasse. Ed è andata proprio così. L’epilogo di una partita pazzesca». Una partita che Mario Gavranovic ha deciso non dovesse finire al novantesimo. Sua la rete che ha tenuto in vita la Svizzera, mandando tutti ai supplementari. Proscenio di uno spettacolo sensazionale. «E adesso non vogliamo fermarci» afferma convinto l’attaccante lunganese. «Sono orgoglioso di aver rappresentato il Ticino in questo modo e, allo stesso tempo, di aver fatto un grande regalo a tutta la Svizzera. La mia rete è stato istinto e tecnico. Merito anche di un assist perfetto di Granit». Non solo. Mario si è presentato altresì per primo sul dischetto. «In settimana abbiamo provato i rigori. Mi sentivo in fiducia e l’ho fatto capire al mister».