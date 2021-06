L’asso nella manica. L’uomo risolutore. Il grimaldello di un match che sembrava impossibile da forzare. Mario Gavranovic è stato tutto questo. Il coltellino svizzero quando la disperazione sta prendendo il sopravvento. «Sul momento non ho realizzato il valore della mia rete» afferma il bomber cresciuto a Lugano. «Trascorsa la notte, con tanta adrenalina e poco sonno, ha quindi capito. Capito di aver firmato la rete più importante della mia carriera. E forse anche della storia sportiva della nazionale svizzera». Il paradosso? Supermario non ha dovuto inventarsi nulla di speciale. Per dinamica, preparazione e trasformazione, l’archetipo dei «gol mariani» è stato semplicemente riprodotto alla perfezione. «È vero, anche se nella mia scala dei valori segnare da 30 metri nell’incrocio o a porta vuota...