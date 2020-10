La Germania deve vincere. La Svizzera può provare e ha nelle corde il colpaccio. Sì, nonostante in questa Nations League il primo successo non sembra proprio voler arrivare. Al RheinEnergieStadion di Colonia, questa sera, andrà in scena uno spettacolo senza pubblico. Troppi i rischi legati alla pandemia, tornata a spaventare anche la Renania settentrionale. Insomma, si giocherà a porte chiuse - ancora una volta - dopo che settimana scorsa era stato fatto un piccolo tentativo, ammettendo 300 persone per l’amichevole tra i tedeschi e la Turchia. Poco male, perché in palio ci saranno tre punti pesanti. La squadra di Vladimir Petkovic vuole rifarsi dopo la sconfitta onorevole in Spagna e soprattutto deve cercare punti importanti per provare a scongiurare la retrocessione. I rossocrociati, infatti, sono fermi a quota 1, merito del pareggio ottenuto poco più di un mese fa proprio contro Kroos e compagni. Come prevedibile, per sorprendere l’avversario «Vlado» gioca la carta Xherdan Shaqiri. Il folletto del Liverpool torna così a vestire una maglia da titolare a 16 mesi di distanza dall’ultima Final Four della competizione. Una vita fa, esatto. Rispetto alla trasferta infruttuosa di Madrid il ct dei rossocrociati cambia altre due pedine: in attacco al fianco di Seferovic c’è infatti spazio per Gavranovic, con Mehmedi che si accomoda in panchina; a sinistra invece Zuber sostituisce Benito.