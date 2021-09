Il 12 maggio del 2008 aveva dovuto masticare amaro. Restare in disparte. In anticipo su uno dei più clamorosi disastri sportivi del Lugano, Simone Boldini aveva combinato un altro pasticcio, privandolo della tanto ambita centesima presenza in bianconero. Per di più nel derby contro l’ACB. Una ferita, indelebile, per Mattia Croci-Torti e il suo pedigree nostrano. Qualche capello, nel frattempo, è caduto, i parastinchi hanno lasciato spazio alle lavagnette tattiche. Allo studio. E - con umiltà e perseveranza - il traguardo è stato infine raggiunto. Da allenatore all’improvviso. Ma non improvvisato. Sì, il «Crus» il prestigioso pareggio con il Basilea se l’è meritato. Preparando la sfida in modo maniacale e traendo pieno giovamento da un gruppo di pari, non di subordinati. E allora, a chi venerdì...